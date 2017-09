Wie SRF unter Berufung auf das Amtsblatt am Freitagabend meldet, ist die Maschinenfabrik Lehner AG in Siggenthal Station konkurs. Das Traditionsunternehmen war 1924 durch Jakob Lehner gegründet worden. Die Firma stellte unter anderem Präzisionskomponenten her und war spezialisiert auf Engineering und Konstruktion. Sie verkaufte vor allem ins Ausland.

40 Angestellte werden ihren Job verlieren, wie SRF vom Arbeitsvermittlungszentrum RAV erfahren hat. Ebenso wird bekannt, dass ein kleineres Unternehmen aus der Region Baden aus der Konkursmasse eine Abteilung der Maschinenfabrik übernommen hat. Es werden neun Angestellte übernommen.

Die Verantwortlichen waren am Freitag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Gemäss SRF haben weder die Gemeinde noch die Gewerkschaften genauere Informationen zum Fall. Auch über die Gründe des Konkurses ist nichts bekannt. (jk)