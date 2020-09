Bluttat in Nussbaumen: Die 53-jährige Frau ist ausser Lebensgefahr

Ein 27-jähriger Schweizer aus dem Kanton Zürich hat am Samstagvormittag an der Hombergstrasse in Nussbaumen mutmasslich einer 53-jährigen Frau schwere Stichverletzungen zugefügt. Polizisten gelang es, den Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, vorläufig festzunehmen. Er befand sich zusammen mit der Schwerverletzten auf einem Balkon einer Wohnung im ersten Stock. Der Polizeieinsatz sowie Strassensperrungen sorgten für grosses Aufsehen.

"Die Staatsanwaltschaft Baden hat gegen den Beschuldigten ein Verfahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung eröffnet und am Sonntag beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft beantragt", sagt Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage. Der Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts stehe noch aus.

"Das Opfer ist ausser Lebensgefahr, und es geht ihr den Umständen entsprechend gut", sagt Strebel weiter. Hintergrund und Ablauf der Tat seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hierzu können sie zurzeit keine weiteren Angaben machen.

Der 27-Jährige hielt sich zu Besuch im Haus auf, ehe es zu einem Streit kam. Offenbar war der 27-Jährige zu Besuch bei seiner 51-jährigen Mutter. "Sie erlitt keine Stichverletzungen", sagt Strebel. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei hatte die Mutter geringfügige Verletzungen erlitten.