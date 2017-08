Dennoch: Die Helferschaften waren am Anschlag. . .

. . . weil wir auch mit dieser Badenfahrt den Nerv des Volkes getroffen haben, und die Menschen sind gekommen. Da sage ich nur: Entweder machen wir eine Badenfahrt, oder wir lassen es sein.

Aber keine, die noch grösser ist.

Da bin ich mit Ihnen völlig einig. Auch bei den Bauten müssen wir wieder etwas zurückdenken, doch, wenn Sie die Ehrendinger «universALL» ansprechen – die übrigens eine Attraktion war: Wir wollen die Gemeinden, wenn sie mitmachen, auch nicht zurückbinden.

Wie war die Disziplin der Beizen?

Die Abschlusszeiten funktionierten bestens. Da hatten wir keinen Ärger.

Aber mit der Lautstärke.

Anders war es mit den Dezibel. Wir haben die Lautstärke regelmässig kontrolliert und auch an drei Orten die Musik abgestellt. Vielleicht müssen wir ein nächstes Mal von Beginn weg härter durchgreifen.

Stimmen sagen, es brauche eine Rückbesinnung. Eine Badenfahrt, die sich wieder mehr auf Baden besinnt.

Auch das würde ich in gewissen Teilen bestätigen. Das Festgebiet war jedoch gelungen, die Limmat in der Mitte, das Langgezogene vom Kurpark bis zur Aue, die abgesperrte Hochbrücke, es hat sich vieles bewährt. Auch den Schulhausplatz könnte man in Zukunft wieder absperren.

Wie sieht Ihre Zukunft im Komitee aus?

Zuerst muss ich wirklich «verluften», und dann weiterschauen. Wenn ich in Zürich wohnhaft bleibe, bin ich etwas weit weg. Ich habe mir Gedanken gemacht, nehme aber keinen Entscheid vorweg.