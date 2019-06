In ihrem Audi war die 44-jährige in der Nacht auf Montag kurz nach ein Uhr nachts auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Bei Neuenhof kam sie rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Lärmschutzwand der Ausfahrt Neuenhof.

Die unverletzte Lenkerin war stark alkoholisiert, der Atemlufttest ergab einen Wer von 1.4 Promille. Am Fahrzeug sowie an der Lärmschutzwand entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm ihr den Führerausweis ab.

Die Polizeibilder von Juni 2019: