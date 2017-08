Eine 50-jährige Deutsche fuhr am Freitag, um 15.30 Uhr, auf der Landstrasse von Wettingen in Richtung Würenlos. Gleichzeitig befuhr aus Richtung Autobahn ein 60-jähriger Schweizer die Furttal-Kreuzung. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei überschlug sich das Fahrzeug der 50Jährigen und blieb auf dem Dach liegen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.



Beide Fahrer wurden leicht verletzt ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.



Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die 50-Jährige das Rotlicht missachtet haben, worauf es zur Kollision kam. Der Führerausweis wurde ihr zu Handen des Strassenverkehrsamtes abgenommen. Zudem wird sie an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. (kpa)