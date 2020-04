219 km/h auf der Autobahn: Aargauer Polizei stoppt mehrere Raser – ihnen blühen Gefängnisstrafen

Die Kantonspolizei hatte bereits am Vortag einige Raser gestoppt , mehrere auch schon nachts auf der Autobahn A1 bei Spreitenbach, wenn auch in der anderen Fahrtrichtung.

Beim Lenker handelt es sich um einen 22-jährigen Kolumbianer, wie die Polizei mitteilt. Sie nahm ihn noch in der Nacht an seinem Wohnort im Bezirk Baden auf. Er wurde für weitere Ermittlungen vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Seinen Führerausweis auf Probe muss der Neulenker abgeben.

Erwischt hat die Kantonspolizei auch mehrere Temposünder auf der Benkenstrasse zwischen Oberhof und Küttigen – sie ist eine beliebte Ausflugstrecke, gerade an sonnigen Wochenenden. Die Folge sind "erhebliche Lärmemissionen, welche von den Anwohnern als störend empfunden werden", so die Kantonspolizei. Nachdem am Karfreitag zahlreiche Lärmklagen eingegangen waren, führte sie am Samstag bei Oberhof eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Ausserortsstrecke gilt die übliche Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.