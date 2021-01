Aargauer Schulen: «Quarantäne ist leider Alltag geworden»

Am Dienstag sind fünf Klassen der Sekundarschule Zofingen in Quarantäne geschickt worden, nachdem ein Praktikant positiv auf die englische Variante des Coronavirus getestet wurde. Am Abend trafen sich die Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrerverbands, Kathrin Scholl, und Bildungsdirektor Alex Hürzeler zum «Talk Täglich» auf Tele M1:

Wirklich die Klingen kreuzten sie in der Sendung nicht, Lehrerverband und Regierung sind sich in den Kernfragen einig: Die Volksschule soll offen bleiben, Fernunterricht für die nach-obligatorischen Schulen sei aber vertretbar, ob es weitere Massnahmen braucht, bestimme die Pandemie, beziehungsweise der Bundesrat. Ist Zofingen der Anfang flächendeckender Schulschliessungen? Gesprächsleiterin Anne-Käthi Kremer wollte eingangs von ihren Gästen wissen, ob der Fall Zofingen der Anfang von erneuten Schulschliessungen im Aargau sei. «Die Quarantäne ist leider zum Alltag geworden», sagte Hürzeler.

Gerade weil man aber die Volksschule nicht wieder flächendeckend in den Fernunterricht schicken will, müsse man alles unternehmen um das Virus in den Schulen nicht weiterzuverbreiten. Dazu gehörten die Quarantäne und immer auch Einzelbeurteilungen. Auf einen Einzelfall hofft Kathrin Scholl, wie sie sagte. Ob es dereinst aber wieder Schulschliessungen brauche, könne niemand mit Sicherheit sagen. Fernunterricht ist gut angelaufen Bereits seit Montag sind die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 2 wieder im Fernunterricht. Dieser sei gut angelaufen, sagte Scholl. Einerseits weil die Kantons- und Berufsschulen Übung in Fernunterricht haben, zweitens wegen der vom Bildungsdepartement vorgesehenen Ausnahmen.

Es gibt auch Jugendliche, die im Umgang mit der ganzen Situation Unterstützung brauchen»,

sagte Kathrin Scholl, den erhielten sie jetzt. Das sei eine Lehre, die man aus der ersten Welle gezogen habe.

Dass der Aargau als erster Kanton die Schliessung im Alleingang beschlossen hatte, wurde vom ALV unterstützt. «Wir sind uns im Aargau einig», stellte Bildungsdirektor Hürzeler klar. Die Schliessung der Sekundarstufe 2 sei die logische Konsequenz aus der Strategie des Bundesrats, eine weitere Verbreitung des Virus präventiv anzugehen.

Mit dem Entscheid kehrt jetzt bei der Schule auch eine gewisse Ruhe ein