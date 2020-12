Zwei Neulenker geben nach Unfällen den Ausweis ab – verletzt haben sie sich nicht

Der erste der beiden Unfälle ereignete sich am Dienstag kurz vor Mitternacht ausserhalb von Küttigen. In einem Mercedes fuhr ein 19-Jähriger von der Staffelegg her durch den Horentaltunnel in Richtung Aarau.

Beim Kreisverkehr ausgangs Tunnel verlor er die Herrschaft über den Wagen. Dieser prallte danach gegen die Betonmauer und kam mit Totalschaden zum Stillstand. Der junge Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Der Selbstunfall ist auf stark übersetzte Geschwindigkeit zurückzuführen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und verfügte die Festnahme des Unfalllenkers. Die Kantonspolizei Aargau hat den Führerausweis auf Probe abgenommen.

In einen Garten gefahren

Zu einem zweiten Unfall mit einem Neulenker kam es nach Mitternacht auf der Loorstrasse in Lupfig. In einem Mazda fuhr ein 18-Jähriger durch das Dorf. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und fuhr quer durch den angrenzenden Garten. Schliesslich prallte das Auto gegen eine Mauer aus Steinblöcken.