Zwei Autos kollidieren im Baustellenbereich – Polizei sucht Augenzeugen

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 12.30 Uhr auf der A1 bei Oberentfelden. In Richtung Bern bestand dort eine Tagesbaustelle, wobei der Überholstreifen gesperrt und der Verkehr nach rechts geleitet wurde. Die Lenkerin eines weissen Fiat 500 war auf dem Überholstreifen unterwegs und schwenkte nach rechts. Dabei kam es zur Kollision mit einem schwarzen Skoda Octavia.

Verletzt wurde niemand. An beiden Autos entstand jedoch beträchtlicher Schaden. Gegenüber der Kantonspolizei Aargau machten die beiden Beteiligten widersprüchliche Angaben. So ist unklar, auf welchem Fahrstreifen der schwarze Skoda gefahren war. Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht Augenzeugen.

Aktuelle Polizeibilder vom März 2020: