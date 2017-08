600 Gästefans erwartet

Etwa 2500 bis 3500 Zuschauer erwartet der Präsident. Etwa 600 von ihnen kommen aus dem Wallis. Deswegen hat man in Gränichen auch einen abgetrennten Auswärts-Fansektor eingerichtet. «Die Kantonspolizei hat angeordnet, dass die Fangruppen getrennt werden. Dem leisten wir Folge», sagt Keppler, der sich vor allem ein friedliches Fussballfest wünscht.

Die Polizei begleitet die Fans auf dem Weg in ihren Sektor. Die Securitas sorgt rund ums Spielfeld für Sicherheit. Die Feuerwehr regelt den Verkehr und steht mit Wasserkübeln und Löschsand am Spielfeldrand bereit. Sie greift ein, wenn zum Beispiel Pyros aus dem Fansektor aufs Feld geworfen werden. All das kostet natürlich. 120'000 Franken sind für das Cup-Spiel budgetiert. 25'000 Franken kosten die fünf Zusatztribünen. Aufgebaut werden diese von Vereinsmitgliedern. Auch die erste Mannschaft ist sich nicht zu schade und hat am vergangenen Samstag bereits kräftig angepackt. Nach sechs Stunden standen zwei von fünf Tribünen.

Matchball kommt mit dem Heli

Damit das Spiel der Spiele am Ende kein Verlustgeschäft wird, hat der FC Gränichen kräftig die Sponsorentrommel gerührt. Auch hier waren die Spieler selbst gefragt. Sie hatten die Aufgabe, unter Freunden und Verwandten Matchballsponsoren zu akquirieren. 60 Einzelpersonen waren bereit, einen Matchball zu sponsern. Auch über den Ticketverkauf kommt Geld in die Kasse. 25 Franken kostet ein Stehplatz. Mit den 170 Sitzplätzen verdient der FC Gränichen nichts. Dort nehmen ausschliesslich Offizielle, Sponsoren und VIP-Gäste Platz.

Für einen Show-Act hat der Präsident auch gesorgt. Der Matchball wird kurz vor Anpfiff per Helikopter eingeflogen und zum Anstosspunkt abgeseilt. «Diese Aktion hat mir mein Piloten-Freund Hans Müller nach dem fünften Bier nach dem Skifahren einmal versprochen. Nun ist die perfekte Gelegenheit gekommen, das Versprechen einzulösen», sagt Keppler.

Gränichen qualifizierte sich dank eines 5:1-Siegs gegen Frick im Aargauer Cup für den Schweizer Cup.