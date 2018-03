In der Nacht auf Sonntag verübten Unbekannte Sachbeschädigungen an Autos und an drei Gebäuden. Die betroffenen 13 Fahrzeuge waren beim Areal des Konzertlokals Kiff an der Tellistrasse in Aarau parkiert gewesen.

Die Vandalen beschädigten die Aussenspiegel der Autos und schlugen Scheiben ein. Zudem demolierten sie bei drei Gebäuden ebenfalls Scheiben.