Der Unfall ereignete sich am Mittwoch, kurz nach 14 Uhr in Aarau auf der Bahnhofstrasse. Ein 37-jähriger Eritreer war dort als Lernfahrer, jedoch ohne Begleitung, in seinem Ford Kuga unterwegs. Dabei kollidierte er bei der Lichtsignalanlage mit dem Heck des vor ihm stehenden Autos.



Alle Beteiligten blieben unverletzt. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Lernfahrer den Lernfahrausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

