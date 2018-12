Am Sonntag morgen kurz nach 6 Uhr verlor ein bergwärts fahrender Automobilist (29) die Kontrolle und riss den Pfosten eines Bushäuschens ein. Dieses stürzt danach in sich zusammen. Das Auto mit deutschem Kennzeichen kam schliesslich an einem Baum auf dem Dach liegend zum Stillstand. Das meldete ein Leserreporter.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Vorfall. Der Fahrer sei leicht verletzt worden, war aber alkoholisiert. Der Atemalkoholtest habe einen Wert von über einem Promille ergebeb.

Der Fahrer sei zwischen dem Müliweg und dem Fabrikweg rechts von der Strasse abgekommen. Das Auto habe eine Signaltafel abrasiert, sei das Bord hochgefahren, habe sich dann überschlagen und das Bushaltestellenhäuschen durchbohrt. Schliesslich sei das Gefährt gegen einen Baum geprallt und auf dem Dach liegen geblieben. Das Häuschen hielt der Wucht nicht stand und stürzte ein.

Der ausländische Führerausweis wurde dem Deutschen aberkannt. Am Fahrzeug und der Strasseneinrichtung entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. (jk)