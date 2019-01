Am Benkerjoch ist am Mittwochmorgen ein Salzstreuwagen umgekippt. Die Unfallmeldung ging um 6.50 Uhr bei der Kantonspolizei Aargau ein, wie Mediensprecher Bernhard Graser sagte. Der Unfall habe sich auf der Küttiger Seite ereignet. Der talwärts fahrende Wagen rutschte in einer engen Linkskurve von der Strasse. Der 33-jährige Fahrer und ein Beifahrer konnten unverletzt aus der Kabine klettern.

Die Bergung des Fahrzeugs gestaltete sich aufwändig. Die Strasse über den Jura-Übergang musste vollständig gesperrt werden, damit das auf der Seite liegende Fahrzeug geborgen werden konnte. Auch die Feuerwehr stand im Einsatz. Die Unfallstelle war kurz vor 13 Uhr geräumt.