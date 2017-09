Am Dienstag um 12.30 Uhr informierte Rockwell Automation seine Angestellten und die Gewerkschaften. Der US-Industriekonzern schliesst die Produktion am Standort Aarau komplett; 250 Arbeitsplätze gehen verloren. So berichtet es die Gewerkschaft Syna.

«Rockwell hat es uns am Dienstag so berichtet», so Syna-Vertreter Diego Frieden zur AZ. Wie viele Arbeitnehmer der Stellenabbau treffen werde, sei noch nicht bekannt. «Wir befürchten, dass es mehr als 250 sein werden, aber wir haben keine verbindlichen Zahlen bekommen.»

Gegenüber den Gewerkschaften wurde der Abbau mit den hohen Kosten in der Schweiz begründet. «Rockwell will seine Produkte-Palette erneuern. Dafür wird sie in die Produktion investieren; nur nicht in der Schweiz, sondern in Polen oder in China», sagt Frieden. Daher werde einzig am Standort Schweiz die Produktion gestrichen.