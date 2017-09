SMDK-Geschäftsführer Müller zieht eine positive Bilanz: «Die Sache verlief, bis auf die Geschichte mit dem Erdöl, absolut reibungslos – und auch ohne Reklamationen von Anwohnern.» Die über 10 000 Fahrten mit den grossen Camions wurden unfallfrei abgewickelt. «Wir konnten die leere Deponiegrube innert kurzer Zeit zu etwa 40 Prozent mit bestens geeignetem Material wieder auffüllen», erklärt Müller

Landschaft in der Halle

Es seien total 340 000 Tonnen Material eingelagert und zu einem mehrstufigen Planum geschüttet worden. Dieses wird nächstes Jahr zum Rückbau der Bogentragwerke der Halle benötigt, bei dem gewaltige Maschinen zum Einsatz kommen werden. Was ist ein Planum? «Eine etwa 30 Meter breite Piste in der Halle, auf der nachher bei der Demontage die grossen Maschinen stehen und fahren werden. Darüber folgen nördlich dann noch zwei Stufen mit schmaleren Pisten, immer getrennt durch Böschungen. Das Ganze ist dann am Schluss eine mehrstufige ‹Landschaft› in der Halle», erklärt Müller.

Die SMDK konnte dank des Eppenbergtunnels nicht nur einen Teil der leeren Deponie auffüllen, sondern auch noch ein paar Franken verdienen. «Wie viel kann ich aus vertraglichen Gründen leider nicht sagen», erklärt Müller.

In der SMDK beginnt im Oktober der Hallenrückbau. Als Erstes wird der Innenausbau der Hallen abgerissen. Nach aussen sichtbar wird der Rückbau wohl erst im Frühling 2018, wenn dann die Dachhaut und anschliessend die Bogentragwerke demontiert werden. Mitte 2019 soll die Restauffüllung beginnen.

Es fehlen noch 700 Meter

Vom Eppenbergtunnel sind bereits fast drei Viertel ausgebrochen. Am letzten Freitag waren 1880 von total 2616 Metern gefräst. Nachdem die Maschine zwei Monate lang hatte umgerüstet werden müssen, begannen die Bohrarbeiten am 2. August wieder. Im Moment befindet sich der Bohrer in Gretzenbach unter einem Feld. Schon bald wird er unter einer Wohnsiedlung sein. An der dünnsten Stelle wird die Oberkante der Maschine nur zwölf Meter unter der Erdoberfläche sein. Im Moment schafft die Maschine zehn Meter pro Tag. Im Idealfall erfolgt der Tunneldurchstich vor Weihnachten.