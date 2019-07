Als Protagonist der SRF-Krimiserie «Bestatter» hatte Mike Müller den Aargau verlassen, nun macht er an der Seite seines Kollegen Viktor Giacobbo sein Aargauer Comeback in der Manege des Circus Knie. Bis Mittwoch treten sie in Aarau auf. Mike Müller betritt die Garderobe und lacht über die Showschweine: «Viktor, unsere Schweine sind komplett schwarz.» Die Tiere unterstützen das Komikerduo bei seinen Auftritten auf der Jubiläumstournee des Circus Knie. «Sie haben sich im Dreck gewälzt und jetzt haben wir schwarze statt weisse Schweine. Sie müssen vor der Show gewaschen werden.» Es ist kurz nach 18.00 Uhr und draussen sind 36 Grad.

Wie schützen Sie beide sich vor der Hitze?

Viktor Giacobbo: Wir beide legen uns zu unseren Schweinen in den Dreck.

Mike Müller: Ich muss den Viktor dann auch abspritzen mit dem Schlauch.

Im Frühjahr riefen das Model Tamy Glauser und Moderatorin Gülsha Adilji dazu auf, den Circus Knie aufgrund der Haltung der Schweine, Pferde und Papageien zu boykottieren.

Viktor Giacobbo: Die Schlagzeile war: Schweizer Promis rufen zum Boykott auf. Es waren genau zwei. Eine von beiden hat sich selber erledigt, mit ihren medizinischen Grundkenntnissen, und die andere hat geschwiegen. Dann gab es ein paar Aktivisten, die behauptet haben, dass sich unsere Pferde nicht bewegen könnten, dabei sind sie den ganzen Tag auf der Weide. Das kann jeder anschauen gehen, denn die Pferdehaltung bei Knie ist vollkommen öffentlich. Sie wird vom Schweizer Tierschutz als vorbildlich bezeichnet.

Also geht es Ihren Schweinen gut?

Mike Müller: Es geht ihnen sehr gut. Die Tierpfleger haben ihnen auch schon ein Bassin aufgestellt, aber das haben sie immer wieder umgeworfen. Hier in Aarau haben sie ihnen nun einen Tümpel gegraben, in dem sie suhlen können. Der Dreck schützt sie vor der Hitze.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit den beiden Schweinen?

Mike Müller: Sie haben auch schon leicht gegen, aber auch wahnsinnig mit uns gearbeitet. Tiere haben nicht jeden Tag die gleiche Stimmung. Man lernt im Zirkus, mit den Tieren viel Geduld zu haben.

Nach vier Monaten auf Tournee, wie bekommt Ihnen das Zirkusleben?

Viktor Giacobbo: Bestens. Wir haben uns eingelebt und es ging uns von Anfang an gut und es wird uns noch bis zum Schluss gut gehen.

Der Zelt-Aufbau in Aarau im Zeitraffer