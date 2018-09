«Wird das nicht heiss an Ihren Füssen?» – «Warum braucht es diese Löcher im Kohlenmeiler?» – «Wieso spritzen Sie da Wasser drauf?» Die beiden Köhlerinnen Doris Wicki und Heidi Moy beantworten geduldig jede Frage, mögen sie diese auch noch so oft schon gehört haben.

Es ist Mittwochabend, das Köhlerfest Speuz ist in vollem Gange. Vorne singt der Jodlerclub und spielt die Alphorngruppe, hinten bearbeiten die Köhlerinnen den Kohlemeiler, über allem steht ein rosa Abendhimmel. Der Rauchgeruch schleicht sich in die Kleider, niemanden stört es, die Stimmung ist prächtig. Köhlervereinspräsident Markus Lüthy schleppt zusätzliche Sitzbänke heran. Ist er zufrieden? «Schauen Sie doch mal, wie voll es ist!», sagt er und lacht. Bis in die tiefe Nacht hinein bleiben die Gäste sitzen, trinken «Stierenbluet» und Most, genehmigen sich ein Köhlerplättli. Die Festwirtschaft boomt.

Tags darauf zieht Lüthy eine Zwischenbilanz. Sein persönliches Highlight war das Feuerwerk am Samstag, aber das ganze Fest sei ein Erfolg: «Wir sind total überrascht und happy.» Die Rückmeldungen der Besucher seien «durchweg positiv».

Das Köhlerfest dauert noch bis in den frühen Sonntagmorgen hinein. Heute Freitag gibt es eine Feuershow sowie musikalische Sagen und Geschichten (ab 19.30 Uhr). Morgen Samstag wird die Holzskulptur– ein richtiger «Speuzer» – versteigert, an der die Künstlerin Linda Lüthy die ganze Woche über gearbeitet hat. Ausserdem sind ein Zauberer sowie ein Schwyzerörgeli-Quartett zu Gast.

Übrigens: Die Kohle gibts noch nicht sofort zu kaufen. Erst muss der Meiler auskühlen, das dauert mehrere Wochen. Und dann ist die Grillsaison leider vorbei. Also wird der Meiler mit einer Plastikfolie luftdicht abgedeckt, bis der Frühling 2019 da ist und die Holzkohle made in Speuz geerntet werden kann. Pro Ster Holz werden etwa 70 Kilogramm Kohle erwartet, macht also ungefähr 1,1 Tonnen für den 16-Ster-Meiler in Erlinsbach. Am Samstag, 23. März 2019, wird die Holzkohle verkauft.

Köhlerfest Speuz noch bis zum 22. September, täglich ab 9 bis 24 Uhr, auf dem Schiessplatz Gehren in Erlinsbach AG. Parkplätze sind signalisiert.