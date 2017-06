Zwei Afghanen durchwandern die Schweiz:

Die Rückkehr am Freitag

Die beiden Asylsuchenden Hamid Jasfari (26) und Mohammed Rasuli (26) waren 33 Tage lang in der Schweiz unterwegs. Am Freitag kehrten sie nach Aarau zurück. Dort wurden sie von Familie und Freunden erwartet und in die Arme geschlossen. Diese sind zahlreich zum Zielort gekommen, um die zwei in Empfang zu nehmen.

Die Wanderung habe ihnen sehr gefallen, erzählen beiden Lieblings-Afghanen. Hamid: «Wir haben wundervolle Menschen kennengelernt und viel von diesem schönen Land entdeckt.» Nur die Füsse, die tun ein bisschen weh, erzählen sie.