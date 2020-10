Fragen nach dem Tod einer Domina – sie war in Lenzburg und Erlinsbach aktiv

Die gebürtige Deutsche war schon mehrfach Thema in den Medien – auch in der AZ. Tamara W. (44) arbeitete unter dem Namen Domina «Princess». Sie hatte sowohl in Erlinsbach als auch in Lenzburg je eine Wohnung, in der normalerweise bis zu drei Frauen tätig waren – auch sie. Unter dem Titel «Keine Kunden, keine Züchtigung, keine Einnahmen» beklagte sich Tamara W. im Frühling im «Blick» über die Folgen von Corona für Prostituierte.

Gestern war Tamara W. wieder Thema im «Blick»: Sie ist überraschend gestorben. «An einer akuten Hirnblutung», wie ihr Freund dem «Blick» sagte. Er habe sie am Freitagmittag noch ins Geschäft gefahren. «Ich weiss nicht, wer ihr letzter Kunde war», erklärte Toni S.

War der Mann noch da, als sie zusammenbrach? Anfänglich schien sich die Polizei nicht für den Tod der Domina zu interessieren. Doch dann musste Toni S. zur Einvernahme auf den Polizeiposten. «Und beim Geschäftshaus von Tamara W. wurden zwei Damen von der Polizei mitgenommen – ebenfalls zur Befragung», so der «Blick». Der beunruhige Verdacht: War es doch mehr als eine Hirnblutung?