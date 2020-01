Die Haut als Symbol für Toleranz und Miteinander

Soeben sind wir in ein neues Jahr gestartet. Ich hoffe, alle Leser hatten ein fröhliches und herzliches Silvesterfest und sind zuversichtlich in das Jahr 2020 gerutscht. Viele werden kurz vor dem Jahreswechsel – sofern der Alkohol nicht schon die Sinne benebelt hat – an das abgelaufene Jahr gedacht und sich mit den Wünschen für die Zukunft befasst haben.

Man wünscht sich vermutlich Gesundheit, Glück und Erfolg. Mir persönlich ist ein weiteres Substantiv in den Sinn gekommen: Toleranz.

Vielleicht ist es nur mein persönlicher Eindruck. Aber mir scheint, in letzter Zeit schmilzt die Toleranz, wie ein Eisblock in der Sonne – und Intoleranz greift um sich, wie ein böses Geschwür. Die Politik in unseren europäischen Nachbarländern und in Übersee überbietet sich aktuell an den denkbar extremsten politischen Rändern. Auch im sonstigen Umgang miteinander finden sich kaum noch Grautöne oder ein Perspektivenwechsel, um die jeweils andere Position auch mal zu akzeptieren oder zumindest durchzudenken. Besonders gut lässt sich dieses Phänomen im Biotop Internet beobachten, wo jede Meinung gleich von einer Horde Lemminge niedergebrüllt wird.