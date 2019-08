Dima Mousa aus Hunzenschwil hat vor zwei Jahren an der Aare beim Schönenwerder Stauwehr einen Imbiss eröffnet. Sie war glücklich – es lief gut. Glücklich waren auch ihre Gäste. Für viele hatte die improvisierte Gartenwirtschaft Kultcharakter. Für Spaziergänger, Sandbank-Sünneler und Kanal-Schwimmer. Aus der Traum.

Am Dienstagabend stieg eine Rauchsäule in den Himmel. Um 19.46 Uhr schlug eine Privatperson bei der Feuerwehr Erlinsbach Alarm. Diese rückte mit vier Wagen aus. Unter anderem einem Tanklöschfahrzeug. Zu retten gab es nichts mehr. Aber immerhin konnte ein Übergreifen des Feuers auf das unmittelbar benachbarte Gebäude der Eniwa (dasjenige mit dem aufgemalten Zoo) verhindert werden. Der Imbiss von Dima Mousa wurde total zerstört. Es entstand ein Schaden in der Grössenordnung von 10 000 Franken. Wenigstens gab es keine Verletzten. Die Brandursache? Laut Solothurner Kantonspolizei noch nicht geklärt.