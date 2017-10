Am Dienstagabend macht eine Frau eine seltene Beobachtung: Sie sieht auf der Strasse ein stark beschädigtes Auto. Ob es zuvor in einen Unfall involviert war? Es ist kurz nach 21 Uhr, als sie sich bei der Kantonalen Notrufzentrale meldet und ihre Beobachtung schildert.

Besagter Lenker kollidiert mit seinem Auto, einem Mitsubishi, mit einem Inselschutzpfosten. Eine Patrouille der Stadtpolizei Aarau hält ihn wenig später in Aarau an. Es handelt sich um einen 33-jährigen Schweizer.

Die Polizei stellt fest: Der Mann hat das Auto nicht nur geklaut. Er ist damit auch in ein Firmentor in Oberentfelden gefahren und machte sich danach aus dem Staub. Ein Atemlufttest ergibt einen Wert von über 1mg/l. Das entspricht über 2 Promille. Zudem war dem Lenker der Führerausweis bereits entzogen worden. Die Kantonspolizei hat ihn gemäss Mitteilung an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 30'000 Franken. (pz)