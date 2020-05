Betretverbot auf beliebter Aareinsel: Über 100 Personen angezeigt, weil sie Naturschutz nicht beachteten

Was viele Sonnenhungrige nicht wissen: Mit einem Regierungsratsbeschluss vom 2. Juli 2019 wurden zwei grössere Flächen für mehr Naturschutz gesperrt, damit sich die Natur wieder entfalten kann.

Die pittoresken Sandbänke im Auengebiet Grien-Wöschnau an der Grenze zwischen Erlinsbach SO und Schönenwerd werden von vielen Leuten als Naherholungsgebiet geschätzt.

Anzeige: 32 Personen am Sonntag, 70 Personen an Auffahrt

Die Kantonspolizei Solothurn wurde vom kantonalen Amt für Raumplanung beauftragt, die Einhaltung in diesem Sommer besonders regelmässig zu kontrollieren. Um wie viele Einsatzstunden es sich handelt, wollen die Parteien nicht preisgeben.

Die Polizei bestätigt aber auf Anfrage: Am vergangenen Sonntag wurden 32 Personen angezeigt, an Auffahrt weitere rund 70 Personen erwischt. Ein empörter Leser, der bestraft wurde, meldet sich bei dieser Zeitung: «Ich erhole mich seit Jahren an der Aare. Hätte ich gewusst, dass hier ein ‹Betreten verboten› gilt, dann hätte ich das natürlich beachtet.» Er habe von den Ordnungshütern etwas Fingerspitzengefühl vermisst. «Statt Bussen zu verteilen soll­te Aufklärungsarbeit geleistet werden.»