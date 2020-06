Bei Überholmanöver knallt es: 6000 Franken Sachschaden an zwei Fahrzeugen

Kurz nach 21 Uhr knallte es auf der Entfelderstrasse in Richtung Aarau: Ein 38-jähriger Schweizer wollte mit einem Lieferwagen zwei Fahrzeuge überholen. In der Folge bog er zwischen den beiden Autos wieder nach rechts ein, worauf es zu einer Kollision mit einem dieser Autos, einem BMW kam. Beim Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von zirka 6'000 Franken, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Personen wurden keine verletzt. Die Polizei klärt nun den Unfallhergang ab und sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Sie werden gebeten, sich bei der Mobilen Polizei Schafisheim unter 062 886 88 88 zu melden.

