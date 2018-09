Die SBB-Bahnstrecke zwischen Olten und Aarau auf der zentralen West-Ost-Verbindung war am Dienstag während mehreren Stunden gestört: Verschiedene Züge mussten über Basel und Luzern umgeleitet werden.

Die Bahnstrecke wurde um 10.30 Uhr unterbrochen. Alle fünf Züge, die wegen des Unterbruchs zwischen Olten-Aarau blockiert waren, wurden gewendet, wie SBB-Mediensprecher Christian Ginsig auf Anfrage sagte.

Vor dem Mittag konnte ein Gleis wieder in Betrieb genommen werden, ab 14.30 Uhr lief der Verkehr auf der West-Ost-Verbindung wieder rund. Der Grund für den Unterbruch war gemäss SBB ein Personenunfall in Däniken-Schönenwerd SO.