Ammann nach Nein zum Zukunftsraum: «Wir brechen mitten im Rennen ab, das ist schade»

«Der Gemeinderat ist überzeugt: Diese Fusion ist gut aufgegleist und eine stimmige Geschichte. Es ist extrem schade, dass die Mehrheit das nicht erkannt hat.» – Das sagt der Densbürer Ammann Roger Meyer am Tag nach der Gemeindeversammlung. Die Densbürer haben sich am Mittwochabend mit 61 Ja zu 81 Nein bei 13 Enthaltungen aus dem Fusionsprojekt «Zukunftsraum Aarau» verabschiedet.

Für den Ammann hielt sich die Überraschung über das Resultat in Grenzen: «In den letzten zwei Wochen haben wir gemerkt, dass sich die Gegnerschaft recht stark formiert. Und als ich an der Gemeindeversammlung die Zusammensetzung der anwesenden Stimmberechtigten sah, war mir klar, dass es knapp werden könnte. Die Gegner haben stark mobilisiert. An dieser Gemeindeversammlung waren viele Stimmbürger, die ich noch nie zuvor an einer Gmeind gesehen habe – und wohl auch nicht so schnell wieder sehen werde.»