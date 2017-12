Ein 19-jähriger Schweizer fuhr in einem VW am Donnerstag um 22.30 Uhr aus Richtung Suhr in Richtung Aarau hinter einem Kollegen in einem BMW her.

Auf der Buchserstrasse wollte er dann seinen Kollegen zu überholen. Dieser hatte allerdings lediglich geringen Abstand zum vorausfahrenden Auto gelassen. Die Folge: Der VW-Fahrer konnte nach dem Überholmanöver nicht einmünden.

Da ein korrekt fahrendes Auto entgegen kam, beschleunigte der 19-Jährige und verlor dabei die Kontrolle über sein Auto. Er kollidierte mit einem Strassenschild vor dem Gais-Kreisel. Es wurde niemand verletzt.

Die Kantonspolizei verzeigte sowohl den 19-jährigen VW-Fahrer sowie seinen Kollegen, ein gleichaltriger Schweizer, welcher in einem BMW unterwegs war. Zudem nahm sie beiden Junglenkern den Führerausweis auf Probe ab.

Wer Angaben zum Fahrverhalten der beiden Automobilisten machen kann, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) zu melden. Zudem wird der entgegenkommende Fahrzeuglenker gesucht, welcher allenfalls Hinweise zum Überholmanöver des VW-Fahrers machen kann.