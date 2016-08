Was macht Sie zur Bahnexpertin?

Monika Ribar Was mir bei meiner Aufgabe sicher hilft, ist meine langjährige

unternehmerische Erfahrung im Bereich Transport. Als Logistikunternehmung hat man mit allen möglichen Transportarten des Güterverkehrs zu tun. Die Verbindungen vom Güter- zum Personenverkehr sind sehr eng. Zudem habe ich Erfahrung in der Führung grosser, komplexer Unternehmen, etwa, was das Organisatorische betrifft. Ich bringe auch viel Erfahrung

als Verwaltungsrätin mit.

Wo haben die SBB Sie bisher am meisten überrascht und was wollen Sie bei den SBB noch verändern?

Ich bin schon seit zwei Jahren im VR der SBB und seit rund drei Monaten deren Präsidentin. Das Geschäft der SBB zeichnet sich gerade dadurch aus, dass kurzfristig wenig veränderbar ist. Es handelt sich bei den SBB um ein langfristig angelegtes System und entsprechend wäre es illusorisch, nach so kurzer Zeit einen Abdruck hinterlassen zu wollen, und wohl auch wenig zielführend. Es ist mir wichtiger, meine Erfahrungen und mein Know-how so intensiv wie möglich in strategischen Fragestellungen einzubringen.

Was ist dann Ihr strategisches Ziel?

Die Konkurrenzfähigkeit der SBB zu erhalten und auszubauen. Und mit Konkurrenz meine ich vor allem die Konkurrenz mit dem Strassenverkehr, der sich ebenfalls rasant entwickelt.