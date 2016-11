Mit Betätigung des Bestellknopfes kann der Kunde automatisch eine Onlinebestellung auslösen. Jedes der insgesamt vier Tasten auf dem Apparat kann mittels einer kostenlosen App mit einem Produkt von über 100'000 Artikeln des Brack.ch Sortiments belegt werden, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

Drückt der Kunde den Knopf, wird er per Push-Nachricht über die gemachte Bestellung informiert. Auch bei Preisänderungen oder Lieferverzögerungen erhaltet er eine Push-Nachricht. Bis um 17 Uhr kann der Käufer die Bestellung noch stornieren. Die gewünschte Ware wird am folgenden Werktag per Post an die Haushalte ausgeliefert. Bezahlt wird gegen Rechnung.

Der Preis für einen solchen Order Button beträgt 29.90 Franken. Wer eine Brack.ch-Plus-Mitgliedschaft hat, kriegt ihn kostenlos. Bei Amazon kostet der so genannte Dash-Button rund 5 Euro. Der Artikel ist allerdings für Schweizer Kunden noch nicht erhältlich.

Die in Mägenwil ansässige Brack.ch AG gehört zur Competec-Firmengruppe. Den grössten Teil ihres Umsatzes erwirtschaftet sie über ihren Onlineshop Brack.ch. Die Competec-Gruppe beschäftigt an den zwei Standorten Mägenwil AG und Willisau LU knapp 450 Mitarbeitende.