Der Immobilienmarkt lässt den Aktienmarkt in der Schweiz aussehen wie einen Anfänger: Der geschätzte Wert aller Schweizer Wohnimmobilien betrug Mitte 2016 2,7 Billionen Franken. 2006 waren es noch 1,5 Billionen. Das ist eine Zunahme von über 80 Prozent. Der Aktienmarkt ist gemessen am Swiss Performance Index (SPI), der die meisten kotierten Schweizer Aktiengesellschaften umfasst, im gleichen Zeitraum «nur» um 43 Prozent gestiegen. In der Herbstausgabe des «Immo-Monitoring» untersucht der Immobilienberater Wüest & Partner (W&P) die Gründe für diesen Boom und wagt zudem einen Ausblick, wie es weitergehen könnte.

Investoren haben keine Wahl

W&P macht den markanten Anstieg an vier Faktoren fest: Erstens kamen ganz einfach mehr Gebäude hinzu. Wegen reger Neubautätigkeit seien in zehn Jahren rund 470 000 Wohneinheiten hinzugekommen. Zweitens wurden die «alten» Gebäude teurer, die Eigentümer haben in ihre Immobilien investiert, was deren Wert steigerte. Vor allem wegen des Niedrigzinsumfelds, aber auch infolge gestiegener Haushaltseinkommen hat sich ausserdem die Zahlungsbereitschaft für Wohneigentumsobjekte spürbar erhöht. Einfamilienhäuser sind derzeit im Mittel 41 Prozent teurer als 2006, Eigentumswohnungen gar 55 Prozent. Viertens haben auch die Anleger ihre Hand im Spiel: An den Immobilienmarkt sind – auch mangels Alternativen im Tiefzinsumfeld – Milliarden geflossen.