Die Skepsis gegenüber dem neuen Führungsduo war gross. Im letzten Oktober traten Matthias Müller als Chef und Hans Dieter Pötsch als Präsident an, um den VW-Konzern aus dem Sumpf des Abgasskandals zu ziehen. Vor allem die Personalie Pötsch rief Kritiker auf den Plan. Ausgerechnet der Österreicher, der zuvor zwölf Jahre lang als Finanzchef agierte und damit unter Verdacht stand, Teil der Diesel-Affäre zu sein, sollte in der schlimmsten Krise des Autobauers zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats befördert werden. «Ein Zeichen, dass man es mit der Aufklärung nicht ernst nimmt», sagte damals Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer zu Ernennung des Chefaufsehers.

Etwas mehr als ein Jahr lang blieb es weitgehend ruhig um Pötsch. Nun gerät der Österreicher ins Visier der Staatsanwälte. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt gegen den 65-Jährigen wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Der ehemalige VW-Finanzchef soll, noch bevor die Affäre Mitte September 2015 aufflog, Kenntnis über den Konflikt mit der US-Umweltbehörde gehabt haben. Doch das Konzernleitungsmitglied habe es unterlassen, die Aktionäre über den drohenden Kursverlust der Aktien zu informieren, werfen ihm die Ermittler vor. Zahlreiche Aktionäre verklagen deshalb den Autobauer beim Landgericht Braunschweig auf acht Milliarden Euro Schadenersatz. «Die Familien Porsche und Piech stehen uneingeschränkt hinter Herrn Pötsch», schreiben sie in einer Mitteilung.

Es ist erstaunlich, dass nun auch Pötsch ins Visier der Ermittler gerät. Noch im Juni sagte die Braunschweiger Staatsanwaltschaft, gegen den Chefaufseher lägen keine Hinweise vor. Damals wurde bekannt, dass die Behörden wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn und Markenchef Herbert Diess ermitteln. Winterkorn wurde im September weiter schwer belastet, als die «Bild am Sonntag» aus Dokumenten berichtete, wonach Winterkorn die Vertuschung gegenüber den amerikanischen Behörden angeordnet oder zumindest gebilligt haben soll. Winterkorn räumte seinen Posten als VW-Chef nach Auffliegen der Affäre widerwillig. Sollte sich der Verdacht der Staatsanwaltschaft gegen Pötsch erhärten, dürften auch die Tage des Chefaufsehers an der Konzernspitze bald gezählt sein.

VW wehrt sich in Deutschland

Die Ermittlungen gegen Pötsch kratzen weiter am ohnehin ramponierten Image von VW. Insgesamt 11 Millionen Diesel-Fahrzeuge wurden mit Schummelsoftware ausgerüstet. Mehr als 16 Milliarden Dollar muss VW in den USA bereits an Schadenersatz und Strafen zahlen. Während VW in den USA bereit ist, milliardenschwere Wiedergutmachungen zu bezahlen, wehrt sich der Konzern mit allen Mitteln gegen vergleichbare Angebote für die zehn Millionen manipulierten Fahrzeuge in Deutschland und Europa.

Der Konzern zeigt sich lediglich bereit zu einer technischen Anpassung der Motoren. Zuletzt stritt der Konzern vehement ab, mit der eingebauten Software gegen EU-Rechte verstossen zu haben. Die in den USA verbotene Software stelle unter EU-Recht keine illegale Manipulation dar. Diese Interpretation stiess sowohl in der EU als auch beim deutschen Verkehrsministerium auf Kritik. «Das Verbot von Abschalteinrichtungen im EU-Recht ist dem Wortlaut und dem Geist nach eindeutig», kommentierte ein Sprecher der EU-Kommission. Ein Sprecher des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) hielt fest: «Das KBA hat festgestellt, dass VW illegale Abschalteinrichtungen verwendete.»

Schlechte Neuigkeiten gab es am Wochenende auch für die VW-Tochter Audi. Nach Angaben der Zeitung «Bild am Sonntag» ist die kalifornische Umweltbehörde (Carb) bei Audi auf eine weitere Manipulationssoftware bei einem Modell mit V6-Motor gestossen. Besonders pikant: Audi habe demnach nicht nur den Stockoxid-Ausstoss bei 3-Liter-Dieselmotoren geschönt, was schon seit geraumer Zeit bekannt ist, sondern auch die Emissionswerte des klimaschädlichen Kohlendioxids.

Die Software zur Manipulation der CO2-Werte soll laut Angaben der Behörde auch bei Dieselfahrzeugen und Benzinern in Europa zur Verwendung gelangt sein. Wie viele Modelle von Audi betroffen sein sollen, ist unklar. Laut dem «Handelsblatt» droht dem Autokonzern Ungemach in Deutschland und einigen europäischen Staaten, sollte sich der US-Verdacht bestätigen. Der Kohlendioxid-Ausstoss ist in einigen Ländern entscheidend für die Bemessung der Motorfahrzeugsteuer. Hätte Audi die Werte tatsächlich künstlich gedrosselt, wäre dies laut «Handelsblatt» Betrug.