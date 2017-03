Arbeitgeber klagen oft, Lehrlinge brächten von der Grundschule zu wenig mit. Und Sie?

Das Problem besteht leider. Die Schule versucht mit grossem Aufwand, schulisch Schwächere zu integrieren, statt zu lehren und zu unterrichten. In der Primarschule muss man doch Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Für Fremdsprachen ist es da noch zu früh, zumal der Nutzen nach neusten Studien sehr beschränkt ist. Die Kinder sollen vorerst richtig Deutsch lernen.

Sie polemisieren. Wenn das so wäre, wäre die Schweiz längst nicht mehr so erfolgreich, wie sie ist.

Die Schweiz war und ist so erfolgreich, gerade weil wir bisher die Schulausbildung aufgeteilt hatten. Jedem Schüler wurde in der adäquaten Kategorie mit einem an seine Fähigkeiten angepassten Unterricht etwas beigebracht. Wenn die Starken gefordert und gefördert werden, entsteht Mehrwert, welcher es erlaubt, auch die Schwächeren zu integrieren und zu fördern. Die «soziale» Einheitsbrei-Nivellierung nach unten ist der falsche Ansatz. Da halte ich es mit Darwin.

Auch dazu gibt es natürlich ganz andere Auffassungen. Doch noch zu den Frühfremdsprachen. Wann sähen Sie denn die erste – und welche?

In der Oberstufe. Die erste Fremdsprache sollte eine Landessprache sein, damit wir uns gegenseitig verständigen können und so die jeweilige Kultur kennen lernen. Das ist wichtig für den Zusammenhalt. Englisch kann später dazukommen. Das lernen die Kinder aber sowieso. Zentral sind Mathematik und Naturwissenschaften. Schauen Sie, was in den USA im Biotech Valley, im Silicon Valley zählt: Dort haben nicht Sprach- und Heilpädagogen Konjunktur, sondern Naturwissenschafter, Ingenieure, Informatiker. Das zählt, wenn wir vorne dabei bleiben wollen. Es wäre eine Chance für den Aargau, mehr solche Leute auszubilden.

Indem er was täte?

Indem er in Gymnasien mehr Mathematik und Naturwissenschaften anbietet und noch mehr Sorgfalt auf eine solide Berufsbildung legt, kombiniert mit starkem Praxisbezug. Und die Ausbildung nicht verbürokratisiert!