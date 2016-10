Die Ermittler fahndeten demnach ausserdem nach dem Herausgeber Akin Atalay und dem Autor Güray Öz. Nach Angaben von "Cumhuriyet" wurde Öz bereits festgenommen. Laut CNN Türk wurden insgesamt 13 Haftbefehle gegen Mitarbeiter der Zeitung ausgestellt. Die Wohnungen von Atalay und Öz würden durchsucht, berichtete Anadolu.

"Cumhuriyet" schrieb: "Der Putsch gegen die Demokratie hat die Zeitung "Cumhuriyet" erreicht. Nach der von "Cumhuriyet" veröffentlichten Mitteilung der Staatsanwaltschaft wirft diese der Zeitung vor, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen unterstützt zu haben.

Die Regierung beschuldigt Gülen, für den Putschversuch gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan Mitte Juli verantwortlich zu sein. In der Türkei ist Gülens Bewegung - wie auch die PKK - als Terrororganisation eingestuft.

Zehntausende Verhaftungen und Entlassungen

" Nach dem gescheiterten Putschversuch verhängte Staatschef Recep Tayyip Erdogan den Ausnahmezustand. Die Behörden schreiten massiv gegen mutmassliche Gülen-Anhänger ein. Mehr als 35'000 Menschen wurden in der Türkei bereits inhaftiert.

Zehntausende Mitarbeiter der Sicherheitskräfte, der Justiz, der Medien und des Bildungswesens wurden unmittelbar nach dem Umsturzversuch aus dem Dienst entfernt. Und in einer neuen Entlassungswelle wurden nun mehr als 10'000 weitere Beamte aus dem Staatsdienst entlassen.

Seit der Verhängung des Ausnahmezustands im Juli hat die Regierung zudem zahlreiche kritische Medien schliessen lassen. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen lag die Türkei schon vor dem Ausnahmezustand auf Platz 151 von 180 Staaten.

EX-Chefredaktor verurteilt

Vor knapp einem Jahr hatten die türkischen Behörden bereits den damaligen "Cumhuriyet"-Chefredakteur Can Dündar und seinen Kollegen Erdem Gül festgenommen. Im Mai wurden die beiden Journalisten wegen der Veröffentlichung eines Artikels über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an die Terrormiliz IS in Syrien zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden.

Bis zum Berufungsverfahren kamen sie frei, Dündar hat inzwischen die Türkei verlassen und lebt in Deutschland im Exil.

Seit September läuft ein weiterer Prozess gegen Dündar und Gül wegen mutmasslicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung. Dündar hatte vorige Woche im EU-Parlament die politisch Verantwortlichen in den EU-Staaten aufgerufen, angesichts der Verfolgung von Journalisten und Oppositionellen in der Türkei nicht länger zu schweigen.

Die Zeitung "Cumhuriyet" wurde 1924 gegründet und zählt zu den wichtigsten unabhängigen und investigativen Medien in der Türkei. Sie zählt zu den diesjährigen Trägern des Alternativen Nobelpreises, mit dem sie "für ihren unerschrockenen investigativen Journalismus und ihr bedingungsloses Bekenntnis zur Meinungsfreiheit trotz Unterdrückung, Zensur, Gefängnis und Morddrohungen" ausgezeichnet wurde.