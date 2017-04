Die Swisscom behauptet auf ihrer Webseite, dass Geräte von Privatkunden, die auf der alten ISDN-Technologie basieren, nicht mehr verwendet werden können. Doch diese Aussage ist falsch, wie Recherchen der SonntagsZeitung zeigen.

Die Swisscom ist verpflichtet, bis Ende 2021 eine kostenlose ISDN-Schnittstelle anzubieten. So steht es in der Fernmeldeverordnung, die am 1. Januar 2018 in Kraft tritt. Mit einer Schnittstelle – etwa einem Adapter – ist es möglich, alte Telefone ans neue System anzuschliessen. Diese Regelung gilt für alle Kunden in der sogenannten Grundversorgung. Die Stiftung für Konsumentenschutz beanstandet die Falschinformation der Swisscom.

Laut André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft, ist es zwar in vielen Fällen sinnvoll, ein neues Gerät zu kaufen. «Wir kritisieren aber, dass die Swisscom den Kunden nicht die Wahl lässt, indem sie fälschlicherweise behauptet, ISDN-Geräte liessen sich nicht mehr verwenden.»

Die Swisscom räumt ein, dass die Aussagen auf der Webseite zumindest missverständlich sind. «Wir werden unsere Informationen im Laufe der Woche anpassen», sagt Sprecher Sepp Huber. Ab 2018 wird die Swisscom auf Wunsch der Kunden auch einen Router mit ISDN-Schnittstelle anbieten.