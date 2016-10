In den fünf verbleibenden Airbus A340-300 werden die Kabinen einer Renovation unterzogen. Die Flieger verfügen nach dem Umbau über 223 Plätze: Acht in der ersten -, 47 in der Business- und 168 in der Economy-Klasse. Damit müssen die Economy-Passagiere enger zusammenrücken, kommen bei ihnen doch vier zusätzliche Sitzplätze hinzu.