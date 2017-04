Damit könnten die dortigen Kunden, zusammen mit dem langjährigen Vertriebs-Agenten Erbel A.S. mit Sitz in Istanbul und Adana, noch schneller und besser bedient und unterstützt werden, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.

Das Leistungsspektrum in Kahramanmaras umfasse sowohl mechanische wie auch elektronische Serviceleistungen, heisst es weiter. Dazu gehören unter anderem die Revision von Getrieben, Einstellungen von Servomotoren, aber auch Reparaturen und Upgrades mit Originalteilen.

Zudem werden die wichtigsten und kritischsten Ersatzteile in einem Lager verfügbar gehalten. Über den neuen Standort werden auch After Sales Service Produkte sowie Installations- und Reparaturdienstleistungen, Technologieberatung und Trainings angeboten.

Die Türkei zählt laut Rieter zu den bedeutendsten Textilmärkten der Welt und Kahramanmaras liege im Zentrum der türkischen Textilindustrie. In einem Umkreis von rund 200 Kilometern befinden sich gut 60 Prozent der installierten Rieter-Maschinenbasis in der Türkei.