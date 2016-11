Der grosse Umbau im gesamten Konzern steht auch im Zusammenhang mit einer neuen Firmenkultur. Ein grosses Problem war die Frage des Marketing und des Verkaufs. Hier haben sie in den USA auch rechtliche Schwierigkeiten erhalten.

Wir machen auch hier Fortschritte. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Mitarbeiter an der Verkaufsfront den veränderten Erwartungen der Gesellschaft gerecht werden. Es reicht nicht nur, die Gesetze einzuhalten. Wir müssen auch das Richtige tun. Deshalb haben wir die Art und Weise verändert, wie die Mitarbeiter mit den Ärzten in Kontakt treten. Wir bieten Online-Kongresse an, statt die Einladungen für grosse und teure Medizinerkongresse. Und wir haben das Bonussystem so geändert, dass der Anreiz, einfach Umsatz um des Bonus willens zu machen, stark gesunken ist.

In den USA ist weiterhin ein Verfahren gegen Sie am Laufen wegen Kickback-Zahlungen. Analysten rechnen hier mit Bussen in Milliardenhöhe. Wo stehen sie da?

Wir bestreiten nach wie vor die Vorwürfe, kooperieren jedoch vollständig mit den Untersuchungsbehörden und liefern die erforderlichen Daten. Wir rechnen damit, dass es im Laufe des kommenden Jahres zu einem Gerichtsverfahren kommt.

Ein zentrales Thema in der Industrie ist die Digitalisierung. Wo steht hier Novartis?

Es gibt mehrere Ansätze. So wollen wir etwa mittels Daten erfahren können, wie unsere Medikamente wirken. Die Digitalisierung verändert aber auch die Art und Weise, wie wir Medikamente entwickeln. Wir haben deshalb ein neues Zentrum für die digitale Gesundheit hier in Basel gegründet, das digitale Entwicklungen wie etwa neue Apps vorantreibt. Hinzu kommt ein Team, das sich um die Messung der Wirksamkeit der Medizin ausserhalb der klinischen Forschung kümmert. In beiden Teams arbeiten hochqualifizierte Spezialisten.

Vor einiger Zeit haben Sie eine Kooperation mit Google angekündigt, um eine intelligente Kontaktlinse auf den Markt zu bringen. Kommt das Projekt voran?

Wir verfügen nun über einen ersten Prototypen einer Linse, die automatisch die Sehschärfe einstellt. Wir gehen davon aus, dass wir 2017 in die klinische Phase gehen können.

Seit Monaten macht das Gerücht die Runde, dass sie ihre Beteiligung am Konkurrenten Roche verkaufen wollen. Zuletzt hiess es, Novartis habe den Verkauf auf Eis gelegt. Stimmt das?

Wir haben immer gesagt, dass es sich um eine finanzielle Beteiligung mit einem strategischen Element handelt. Gleichzeitig haben wir stets betont, dass wir offen sind für Alternativen, wenn wir das Kapital anderweitig besser einsetzen können. Aber es ist noch kein Entscheid gefallen.

Über den Standort Schweiz wird derzeit heftig diskutiert, spätestens seitdem die Nationalbank den Mindestkurs zum Euro aufgehoben hat. Sie haben damals angekündigt, den weiteren Ausbau hierzulande zu bremsen. Wie sieht das heute aus?

Für uns ist wichtig, dass die Veränderung des Frankenkurses nicht zu schnell vonstattengeht. Solang der Schweizer Franken jedoch stabil bleibt, können wir die Situation kontrollieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir vierzehn Prozent unserer Kosten in Schweizer Franken haben, jedoch nur knapp zwei Prozent Umsatz in der Schweiz machen.

Sie verschieben doch auch Stellen in Tieflohn-Länder, wie Indien.

Natürlich, aber nur wenn es Sinn macht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Als wir etwa entschlossen, 500 Millionen in Stein AG zu investieren, haben wir uns auch den Standort China genau angesehen. Wir haben uns für Stein entschieden. Dabei war die Ausbildung der Mitarbeiter entscheidend. Das hat die möglichen Kosteneinsparungen in China mehr als aufgewogen. Bei anderen Jobs sieht es anders aus. So haben wir das interne Berichtswesen nach Indien verlegt. Es wird also weiterhin in der Schweiz an gewissen Orten einen Abbau geben, an anderen Stellen einen Aufbau. Wie zuletzt die Verlegung des Hauptsitzes der Onkologie-Division aus den USA nach Basel.

Die Mitarbeiterzahl in der Schweiz bleibt also weiterhin stabil?

In diesem Jahr bleibt die Mitarbeiterzahl in der Schweiz stabil. Wie es im nächsten Jahr aussieht, können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Solange die Konditionen gut sind, ist die Schweiz für uns ein attraktiver Standort.

Was halten Sie vom Vorschlag des Inländervorrangs «light», wie er derzeit im Parlament diskutiert wird?

Das ist aus unserer Sicht ein Schritt in die richtige Richtung. Auch die vom Bundesrat für 2017 angekündigte Erhöhung der Kontingente für Erwerbstätige aus Drittstaaten verbessert unsere Möglichkeit, die richtigen Leute zu holen.

In der Schweiz ist die Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III im vollen Gang. Auch der Kanton Basel-Stadt hat eine Umsetzungsvariante bekanntgegeben. Welche Auswirkungen hat das auf Novartis?

Es geht in die richtige Richtung. Einer der Standortvorteile in der Schweiz ist sicher auch die Steuersituation, die grossen multinationalen Unternehmen Vorteile bietet. Wir gehen davon aus, dass die Steuerbelastung in etwa gleich bleibt wie heute. Dies hat mit der sogenannten Patentbox zu tun, die Investitionen in Forschung steuerlich begünstigt. Nicht zu vergessen ist, dass von der Reform die kleineren und mittleren Unternehmen weitaus stärker profitieren werden.