Zahlen, Zahlen, Zahlen: Auf 78 Seiten listet die Gemeinsame Einrichtung KVG auf, wie viel Krankenversicherer gesunde und kranke Kunden kosten. Aufgrund dieser Kosten wird berechnet, wie viel Geld ein Grundversicherer in den Risikoausgleich zahlen muss. Oder wie viel Geld er dafür erhält. Die in Solothurn domizilierte Gemeinsame Einrichtung KVG, eine Stiftung, wickelt diesen Ausgleich (siehe Box) unter den Krankenversicherern ab.

Assura zahlt am meisten

Im vergangenen Jahr überwiesen Kassen mit tendenziell jüngeren, gesünderen Kunden 1,64 Milliarden Franken an Konkurrenten mit älteren und daher oft kränkeren Versicherten. Der grösste Betrag floss an die Helsana (siehe Tabelle). Am meisten bezahlt hat die Assura. Ihr Geschäftsmodell zielt darauf, Versicherte anzuziehen, die bereit sind, Rechnungen für Behandlungen von Ärzten oder für Medikamente erst dann einzuschicken, wenn sie die Höhe der gewählten Franchise überstiegen. Dafür verlangt die Discount-Kasse günstige Prämien und zieht damit vor allem Gesunde an.

Ob dies auch in Zukunft funktioniert, ist offen. Denn der Risikoausgleich wird nun auf 2017 zum zweiten Mal angepasst. Gemäss eines Probelaufs der gemeinsamen Einrichtung auf der Basis der Daten der Grundversicherung von 2015 erhöht sich das Umverteilungsvolumen um 240 Millionen auf 1,88 Milliarden Franken. Das bedeutet: Die Ausgaben der Risikoausgleichs-Zahler erhöhen sich um rund 15 Prozent. Wegen dieser zusätzlichen Kosten müssen diese Versicherer ihre Prämien für das nächste Jahr entsprechend stärker anheben. Dafür fällt der Anstieg bei den Bezügern tiefer aus.