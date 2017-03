Die SBB haben ihre neue Fahrplan-App als Gewinn für die Bahnkunden vorgestellt. Dank der Ortungsfunktion werde die Fahrplanabfrage erleichtert, hiess es bei der Lancierung im November. Nicht erwähnt haben die Entwickler, dass sich diese Funktion bei den Werbekunden zu Geld machen lässt. Noch dieses Jahr sollen auf der beliebtesten Schweizer App Werbebanner eingeblendet werden. Dank der Lokalisierung wird standortspezifische Werbung möglich. Zudem werden Ticketdaten ausgewertet: Abfahrts- und Zielort sowie die Klasse. Da die App laufend lokalisiert wird, kann die standortspezifische Werbung bei einer Fahrt durch die Schweiz angepasst werden.

Ein Beispiel: Die Erste-Klasse-Passagiere erhalten bei der Einfahrt in Luzern eine Empfehlung für ein KKL-Konzert, während bei den Leuten in der zweiten Klasse ein Werbebanner für das Verkehrshaus erscheint.

Die Werbeabteilung der SBB preist das neue Angebot, das noch dieses Jahr gestartet werden soll, offensiv an. In einem Youtube-Clip wenden sich die SBB an die Werbebranche und verkünden: «Da die Schweiz ein Volk von Pendlern ist, wird die App sehr oft benutzt und bietet sich dadurch perfekt als Werbeträger an. Die Ansprechmöglichkeiten sind endlos.» Zehn Millionen Kontaktchancen würden sich pro Woche bieten. Auch auf der mobilen Website und der Wi-Fi-Landingpage, die bei den 80 Bahnhöfen mit drahtlosem Internet angewählt werden kann, wird zielgruppenspezifische Werbung platziert.