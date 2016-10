Timing ist alles. Nachdem die innerbelgischen Verhandlungen für eine Zustimmung zum EU-Kanada-Freihandelsabkommen Ceta am späten Mittwochabend keinen Durchbruch gebracht hatten, verzichtete der kanadische Premierminister Justin Trudeau auf die Reise nach Brüssel zur Unterzeichnung des Deals. Gestern Donnerstag ging es dann plötzlich doch. Kurz vor Mittag hiess es, die Belgier hätten sich zu einer Lösung durchgerungen. «Sieg: Dank Euch haben wir bedeutende Zugeständnisse für die Wallonie und Europa errungen», erklärte Paul Magnette, der sozialistische Premier der Wallonie, am Nachmittag auf Twitter. Wie bedeutend diese Zugeständnisse sind, bleibt offen. Fest steht, dass der Weg für Ceta nun vorerst freigeräumt worden ist.

Die sieben wichtigsten Fragen und Antworten zum Abkommen:

1. Ist Ceta jetzt gerettet?

Fürs erste ja. Wobei das Freihandelsabkommen als solches wohl nie wirklich gefährdet war. Der Vertrag ist sowohl für Kanada wie auch für die EU zu wichtig. Wenn die belgischen Regionalparlamente dem Abkommen zustimmen, wofür sie bis heute Freitag um Mitternacht Zeit haben, und die 28 EU-Botschafter ihr Einverständnis geben, steht der Unterzeichnung durch die EU und den kanadischen Premierminister Justin Trudeau nichts mehr im Weg.

2. Warum hat sich Belgien gesperrt?

Die belgische Zentralregierung kann gemäss Verfassung ohne die Zustimmung ihrer vier Regionen keine internationalen Handelsverträge unterschreiben. Vor allem die südbelgische Wallonie hatte sich gegen Ceta gewehrt. Die strukturschwache Region befürchtet Nachteile für ihre Landwirtschaft, die Herabsetzung von Sozial- und Umweltstandards und kritisiert die Rolle der privaten Schiedsgerichte. Diese geben Unternehmen das Recht, gegen Staaten zu klagen, wenn sie sich von der Gesetzgebung benachteiligt fühlen. Die Ernennung ihrer Richter ist gemäss den Gegnern nicht transparent. Mindestens so wichtig dürften aber innerbelgische Grabenkämpfe sein. Paul Magnette, der sozialistische Premierminister der Wallonie, möchte sich als Gegenspieler zum gesamtbelgischen Premier Charles Michel positionieren. Der Bürgerliche führt in Kooperation mit den flämischen Nationalisten die Föderalregierung an.

3. Warum konnte Belgien nicht einfach überstimmt werden?

Internationale Handelsverträge wie Ceta müssen von den EU-Regierungen einstimmig gutgeheissen werden. Jedes der 28 EU-Länder verfügt so, wie auch bei allen Entscheidungen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, über ein Veto-Recht.

4. Was hat Belgien erreicht?

Nicht viel. Der Text des Abkommens wurde nicht mehr geändert. Die von Belgien gestern verabschiedete Zusatzerklärung verweist grösstenteils auf die Ceta-Lesehilfe der EU-Kommission, die zum Beispiel die Hoheit der Nationalstaaten über die Regulierung öffentlicher Dienste wie der Wasserversorgung betont. Am meisten Effekt dürfte die Forderung haben, dass der Europäische Gerichtshof die Zulässigkeit der privaten Schiedsgerichte prüfen soll. Belgien – oder vor allem der wallonische Premier Paul Magnette – konnte gestern in erster Linie einen politischen Erfolg verbuchen.

5. Wie geht es jetzt weiter?

Nach der Unterschrift durch die EU und Kanada und der Genehmigung durch das EU-Parlament tritt Ceta ab Anfang 2017 provisorisch in Kraft. Weil die EU-Kommission aber auf Druck der Mitgliedstaaten Ceta zum gemischten Abkommen erklärt hat, das gemäss Definition auch in die Kompetenz der Nationalstaaten fällt, müssen alle 28 nationalen und auch 14 regionale Parlamente Ceta ratifizieren. Erst dann gilt es definitiv. Die Gefahr ist gross, dass es in dem mehrere Jahre dauernden Ratifizierungsprozess zu Widerstand kommt und das Abkommen hinfällig wird.

6. Was bedeutet der Ceta-Streit für die Zukunft der EU?

Selbst von EU-Spitzenvertretern wie Ratspräsident Donald Tusk wird offen die Frage nach der Handlungsfähigkeit der EU gestellt. «Wenn die EU nicht einmal mehr fähig ist, ein Handelsabkommen mit einem fortschrittlichen Land wie Kanada abzuschliessen, mit wem dann?», heisst es oft. EU-Kenner fordern eine bessere Arbeitsteilung. Es sei nicht notwendig, dass jedes Parlament zu Handelsfragen Stellung nehme. Die seit dem Brexit von einigen EU-Staaten forcierte Rückverlagerung der Macht von Brüssel in die Hauptstädte widerspiegelt jedoch genau die umgekehrte Tendenz.

7. Was ist Ceta überhaupt ?

Das «Comprehensive Economic and Trade Agreement» (Ceta) ist ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Abkommen der 3. Generation, das nicht nur Zölle abbauen, sondern vielmehr Standards angleichen, Dienstleistungsmärkte öffnen und den Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen sicherstellen soll. Gegner kritisieren diesen erweiterten Wirkungsbereich. Ceta ist das Modell für eine Reihe weiterer Handelsverträge, wie zum Beispiel das Transatlantic Trade and Investment Agreement (TTIP) zwischen der EU und den USA.