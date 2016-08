Bauchschmerzen oder Blähungen. Das sind die beiden häufigsten Symptome bei einer Laktoseintoleranz. Verdauungsschwierigkeiten, nicht abbaubares Übergewicht und Konzentrationsstörungen indes sind ein Zeichen für die Glutenunverträglichkeit. Jeder Vierte leidet heute in der Schweiz an einer solchen Lebensmittelunverträglichkeit. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Coop in Zusammenarbeit mit dem aha! Allergiezentrum Schweiz. Rechtzeitig zum 10-jährigen Jubiläum der «Free-from»-Lebensmittellinie des Basler Grossisten wurde die Befragung gestern bei Betty Bossi in Zürich vorgestellt.

Trend oder Hype?

Wie die Untersuchung zeigt, leiden fünf Prozent der Befragten an einer Laktoseintoleranz. Immerhin 18 Prozent bezeichnen sich als affin. Bei der Glutenunverträglichkeit sind zwei Prozent direkt betroffen und fast 14 Prozent der Umfrageteilnehmer würden sich als gluten-affin bezeichnen. Affin umschreibt dabei, dass sich die Probanden beim Verzicht auf Milchzucker oder den in Getreide enthaltenen Eiweissen gesundheitlich deutlich besser fühlen.