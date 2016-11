Billige Möbel verleiten zum Wegwerfen. Ist das nicht ein Widerspruch zu Nachhaltigkeit, die Ikea fördern will?



Ich habe mein Billy-Regal seit mehr als 15 Jahren und es schon dreimal gezügelt.

Haben Sie es auch selbst zusammengebaut?



Selbstverständlich, und damals war das noch nicht so einfach wie heute. Aber ernsthaft: Möbel sind keine Modeartikel, die man einmal anzieht und dann wegwirft. Der tiefe Preis ist kein Massstab dafür, wie lange man einen Tisch oder ein Bett auch braucht. Wir geben auf unsere Möbel bis zu 25 Jahre Garantie. Zudem forschen wir derzeit intensiv daran, wie wir unsere Möbel recyclen können.

Kann ich somit ein Ikea-Möbel ohne schlechtes Gewissen wegwerfen, weil ich weiss, dass es wiederverwertet wird?



Noch nicht, wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung. Wir produzieren aber heute schon Produkte aus dem Abfall von anderen. Unser Ziel ist es, dereinst alle nicht mehr gebrauchten Kundenmöbel zurückzunehmen und wieder in den Kreislauf zurückzuführen. In unseren eigenen Filialen recyklieren wir bereits rund 80 Prozent des Abfalls. Aber natürlich ist es nicht unser Ziel, dass unsere Möbel möglichst schnell weggeworfen werden. Deshalb achten wir sehr stark auf Qualität.

Ikea will den Umsatz von weltweit 35 Milliarden heute bis 2020 auf 55 Milliarden Franken steigern. Wie verträgt sich dieses ehrgeizige Wachstumsziel mit den ökologischen Idealen?



Wenn wir es nicht schaffen, gleichzeitig zu wachsen und einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu haben, dann haben wir ein Problem, nicht nur Ikea, sondern die Menschheit insgesamt. Wir müssen Produkte mit einem sehr kleinen ökologischen Fussabdruck und erneuerbarer Energie herstellen, und es muss möglich sein, sie nach Gebrauch wieder in den Kreislauf zurückzuführen.

Wunderbar, aber trotzdem: Braucht es dieses rasante Wachstum?

Dieses Wachstum findet in erster Linie in Ländern wie China und Indien statt. Dort entsteht eine neue Mittelschicht, die – genau wie wir auch – das Bedürfnis haben, schön zu wohnen. Bis 2030 werden so rund 3 Milliarden Menschen zu dieser neuen Mittelschicht dazu stossen.

Ikea hat eigene Wälder, teilweise auch in Ländern mit fragwürdigen Regierungen wie etwa Weissrussland.



Über die Hälfte unserer Wälder befinden sich in EU Mitgliedsländern, der grösste Teil befindet sich in Rumänien. In Weissrussland haben wir keine Wälder, nur Produktionsstätten.

Haben Sie kein Problem, wenn Sie mit einer Diktatur wie Weissrussland Geschäfte machen?



Wir versuchen unsere Geschäftsbeziehungen stets so zu gestalten, dass die normalen Menschen davon profitieren. Ikea hat strenge Anti-Korruptions-Regeln, die dafür sorgen, dass wir keine Diktaturen unterstützen.

Ikea versucht ganz bewusst, Kunden zu einem umweltfreundlichen Verhalten zu animieren. Verwenden Sie dabei das so genannte Nudging, dass sanfte Anstupsen von Menschen, um sie auf den richtigen Weg zu bringen?



Einerseits versuchen wir tatsächlich, unsere Kunden sanft anzustupsen. Andererseits sind wir bestrebt, weniger gute Alternativen nicht länger anzubieten. So verkaufen wir nur noch LED-Lampen, die sehr viel weniger Energie verbrauchen als herkömmliche Glühbirnen. Dasselbe gilt bald auch für Batterien. Bei Produkten, bei denen das noch nicht möglich ist, versuchen wir unseren Kunden aufzuzeigen, wie sie Energie sparen können – und ihr Portmonnaie schonen können.

Sie verkaufen neuerdings komplette und schlüsselfertige Solaranlagen samt Montage. Gibt es dafür bereits einen Markt?

Die Schweiz ist eines von drei Ländern, in denen wir ein Solar-Pilot-Projekt durchführen. Im Paket ist alles enthalten: Anträge für Subventionen, Konverter, etc.

Und werden diese Anlagen auch gekauft?

Wir sind zufrieden. Das Angebot entspricht einem Bedürfnis, denn bei Ikea können sich die Kunden darauf verlassen, dass wir auch in 20 oder 50 Jahren noch da sein werden.

Ikea mischt sich in die Politik ein: Partner des WWF, Unterstützung der Initiative für eine grüne Wirtschaft. Gibt das nicht Ärger mit den etablierten Wirtschaftsverbänden?



Auslöser war die Klimakonferenz in Paris. Damals wurden unser globaler CEO sowie der Nachhaltigkeitschef erstmals an eine Klimakonferenz eingeladen, um den Standpunkt von Unternehmen zu vertreten. Wir brachten hier zusammen mit anderen Akteuren den Standpunkt ein: Um eine Klimakatastrophe zu verhindern, braucht es mehr Regulationen.

Äussert sich Ikea regelmässig zu politischen Themen?

Es ist das erste Mal, dass sich Ikea auf der politischen Bühne engagiert hat. Aber wir haben einfach realisiert, dass die Herausforderungen der Klimaerwärmung, der Ressourcenknappheit und der wachsenden Zahl der Menschen nicht mehr allein mit Marktmechanismen zu bewältigen ist. Das muss auch die Wirtschaft erkennen. Der Deregulierungseifer führt uns nicht zum Ziel.