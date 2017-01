Die Unternehmen wie Procter and Gable, Unilever, Coca-Cola, Danone und Dow Chemical gaben ihr Engagement in MacArthurs Initiative am Montag im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums bekannt. Sollte nicht rasch etwas getan werden, würden die Weltmeere im Jahr 2050 mehr Plastik als Fische enthalten, warnten die Unterzeichner.

20 Prozent der weltweiten Plastikproduktion könnten mit Gewinn wiederverwertet und weitere 50 Prozent recycled werden, statt in Deponien zu landen und die Ozeane zuzumüllen, hiess es weiter.

Der Nahrungs- und Putzmittelkonzern Unilever verpflichtete sich beispielsweise, bis zum Jahr 2025 nur noch voll wiederverwertbare, recyclingfähige oder kompostierbare Plastikverpackungen einzusetzen.