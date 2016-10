Das Streitgespräch zwischen Trump und Clinton in den vier wichtigsten US-Sendern sowie in neun weiteren Kanälen ausgestrahlt worden. Die Agentur Nielsen gab am Donnerstag die Zuschauerdaten bekannt. Ermittelt wurden nur die Zuschauer, die zu Hause vor dem Fernseher sassen. Nicht eingerechnet sind Millionen von Menschen, die im Internet oder in Lokalen die Debatte verfolgten.

Die erste TV-Debatte zwischen der Demokratin und dem Republikaner im September hatten 84 Millionen Menschen im Fernsehen verfolgt - so viele wie noch nie. Das zweite Fernseh-Duell in der vergangenen Woche hatten mehr als 66 Millionen Menschen gesehen.

Die letzte TV-Debatte knapp drei Wochen vor der Wahl hat einer Blitzumfrage für CNN/ORC zufolge Clinton für sich entschieden. 52 Prozent der Befragten sahen die ehemalige Aussenministerin als Siegerin, 39 Prozent hielten den umstrittenen Milliardär für den Gewinner.