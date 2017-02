Gewinne sind die Ausnahme

Am Samstag werden der französische Präsident François Hollande und die britische Park-Vorsteherin Catherine Powell vor Ort das 25-Jahr-Jubiläum dieser Erfolgsstory zelebrieren und eine neue Superattraktion namens Star Tours einweihen. Erfolgsstory? Kommerziell bestimmt: Seit einem Jahrzehnt zählt der Doppelpark 14 bis 15 Millionen Besucher im Jahr. Wegen der Attentate in Paris fiel die Zahl 2015/2016 um zehn Prozent; im letzten Quartal haben sie wieder sechs Prozent zugelegt. Disneyland Paris ist in Europa klare Nummer eins, mit einem Mehrfachen der Gästezahl anderer Parks.

Finanziell ist «Eurodisney», wie der viertälteste Disney-Park neben Kalifornien, Florida, Tokio, Hongkong und Schanghai heisst, indes ein Desaster. In 25 Jahren schaffte er nur sieben positive Abschlüsse. Im letzten Geschäftsjahr gab es einen Rekordverlust von 705 Millionen Euro – eine direkte Folge der Terroranschläge, aber nicht nur: Eurodisney schleppt bis heute rund eine Milliarde Euro Schulden mit sich, deren Zinslast auf die Jahresrechnung drückt.

Und das seit dem Beginn im Jahre 1992. Bis heute rächt sich, dass das Mutterhaus Walt Disney sein europäisches, 3,8 Mrd. Euro teures Abenteuer einzig per Kredit finanzierte. Die Überschuldung war unausweichlich. Der Konzern mit Sitz im kalifornischen Burbank ahnte das wohl, zeichnete er doch vorsichtshalber nur eine Minderheit des Kapitals am Pariser Park. Den Rest brachten vor allem französische Kleinanleger auf. Sie folgten dem Ruf des sozialistischen Präsidenten François Mitterrand, das Disney-Projekt mit seinen 55 000 direkten und indirekten Arbeitsplätzen als «Volksaktionäre» zu unterstützen. Die Aktie kletterte nach der Ausgabe im Jahr 1989 von 11 auf bis zu 25 Euro – um in den Folgejahren auf gut einen Euro zu fallen. Der Schuldendienst wog zu schwer; zudem reservierte sich Disney sechs Prozent des Umsatzes als Lizenzabgaben. Die meisten Überschüsse fliessen damit in die Walt Disney Company, die dank rekordhohen Filmeinnahmen – 2016 über 7 Mrd. Dollar – ohnehin im Geld schwimmt.

Klage wegen schlechter Führung

Während der reiche US-Onkel Dagobert seine Geldschränke füllte, blieb den europäischen Neffen die leere Kasse. Die Eurodisney-Aktie ist noch rund 2 Euro wert. «Disneyland Paris könnte rentabel sein, aber das ganze Geld wandert seit langem in die USA», beklagt sich die französische Anlegerin Catherine Berjal. Ihr Investmentfonds Ciam hat in Paris gegen den Disney-Konzern Klage wegen «schlechter Führung und missbräuchlichem Verhalten» eingereicht. In den letzten zehn Jahren seien 930 Millionen Euro unrechtmässig nach Burbank abgesaugt worden.

Die Walt Disney Company weist die Vorwürfe als «falsch und unbegründet» zurück. Sie hatte den Park 2014 selbst schon massiv rekapitalisieren müssen. «Wir haben durch Arroganz gesündigt», gestand der Eurodisney-Vorsteher Philippe Gas. Damit meinte er auch die US-Philosophie, die dem europäischen Park anfangs Fastfood mit Alkoholverzicht verordnete. Heute herrschen in Marne-la-Vallée europäische Standards; im Bistro «Chez Rémy» gibt es beispielsweise für 54.99 Euro ein korrektes Dreifachmenu mit Fisch und Wein.

Nun muss die Disney-Mutter noch weitergehen. Wie sie Anfang Februar ankündigte, ist sie bereit, die ganze Verantwortung für ihren europäischen Park zu übernehmen und das ganze Kapital für 2 Euro die Aktie aufzukaufen. Vom bisher grössten Einzelaktionär, dem saudischen Prinzen Al-Walid bin Talal, hat sie bereits die Anteile erworben. Ziel ist es, Eurodisney zu 100 Prozent zu übernehmen und von der Börse zu nehmen. Ausserdem will der Stammkonzern in Burbank 1,5 Mrd. Euro investieren. Er zeigt damit, dass er an die Zukunft des europaweiten Tourismusmagneten glaubt. Nach 25 Jahren war es auch Zeit.