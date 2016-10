"Was der Bundesrat wegsparen will, wird vom Parlament wieder aufgestockt", kritisierte Rühl im Interview in der Samstagsausgabe in der "Aargauer Zeitung". Es ernüchtere sie, dass "rigide Finanzpolitiker" ihre Prinzipien vergässen, wenn es um die Landwirtschaft gehe.

Insgesamt bewertet Rühl die Arbeit des Parlaments seit den Eidgenössischen Wahlen von letztem Herbst jedoch positiv. Im Ständerat gebe es zwar keine wesentlichen Veränderungen. Dafür sei der Nationalrat bürgerlicher geworden. Dies zeige sich vor allem bei der Unternehmenssteuerreform III und der Altersreform 2020.

Bei der Altersreform habe der Nationalrat in der Herbstsession einen grossen Spielraum für die Differenzbereinigung geschaffen. Nun gehe es darum, dass sich die beiden Kammern wieder annäherten und eine Lösung fänden, sagte Rühl.