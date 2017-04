Die Branche will mit dem Plan sicherstellen, dass Fleischprodukte, die mit der Herkunft Schweiz deklariert sind, tatsächlich aus der Schweiz stammen. Das teilte der Branchenverband Proviande am Dienstag mit. Der Verwaltungsrat gab grünes Licht, im Frühjahr 2018 soll das System eingeführt werden.

Im Schlachthof wird dann von jedem einzelnen Rind und Kalb eine Probe genommen, in einem Schweizer Labor analysiert und ein DNA-Profil in einer Datenbank gespeichert. Proviande will dann in den Läden Stichproben durchführen: Von Fleischprodukte werden Proben genommen und mit der Datenbank verglichen.

Das gesamte Herkunftsnachweissystem kostet 4,5 Millionen Franken oder rund 7.50 Franken pro Tier, wie Proviande-Direktor Heinrich Bucher auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. Die Anbietern könnten selbst entscheiden, ob sie die Kosten auf die Kunden überwälzen wollen. Tun sie dies, dürfte das Kilo Fleisch durchschnittlich um rund 5 Rappen aufschlagen.