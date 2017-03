Der Neue liess sich entschuldigen. Der frisch gekürte Chef Fabrice Zumbrunnen war der prominente Abwesende an der gestrigen Bilanzmedienkonferenz der Migros in Zürich. Er sei bereits im Tessin, wo er heute den Neubau auf dem Monte Generoso eröffnen werde. Die Bahn, die auf den bekannten Aussichtsberg führt, gehört der Migros.

Und so war es ein letztes Mal an Herbert Bolliger, der noch bis Ende Jahr an der Spitze des Detailhändlers bleibt, durch die Ergebnisse des vergangenen Jahres zu führen. Während der Umsatz um 1,2 Prozent leicht stieg, musste der Detailhändler einen Gewinnrückgang um 16 Prozent hinnehmen.

Belastet wurde das Ergebnis vor allem durch die Geschäftseinheit Handel, die mit Firmen wie Denner, der Warenhauskette Globus oder der Buch- und Musikhändler Ex Libris rund 26 Prozent zum Gesamtumsatz beisteuert. Der Betriebsverlust der Sparte erhöhte sich von 31 auf 87 Millionen Franken.

Bewertung korrigiert

Mühe bekundeten vor allem jene Tochterfirmen, die im stationären Handel gross geworden sind und nun von Online-Händlern stark unter Druck geraten. So sank etwa der Umsatz von Globus, zu dem auch die Modekette Schild gehört, über 5 Prozent. Das Einrichtungshaus Interio und Ex Libris mussten gar ein Minus von über 7 Prozent hinnehmen.

Da die Migros hier keine allzu rasche Besserung erwartet, hat sie die Bewertung dieser Firmen nach unten korrigiert. «Die Werte, die als Vermögen in der Bilanz stehen, sind nicht mehr im Lot mit den zukünftig erwarteten Erträgen», sagte Finanzchef Joerg Zulauf. Angepasst wurden die Werte bei Interio, Globus, Office World, Ex Libris und dem Engroshändler Cash & Carry Angehrn um insgesamt 87 Millionen Franken. Dies ist einer der Hauptgründe für den tieferen Gewinn der Migros.