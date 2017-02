Die Verkäufe wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 18 Prozent auf über 332 Millionen Franken. Zum Wachstum hätten alle Kernregionen beigetragen, teilte Comet am Montag mit. Es handle sich um das beste Ergebnis seit Bestehen des Unternehmens.

Die operative Marge auf Stufe EBITDA verbesserte sich um 160 Basispunkte auf über 14 Prozent. Der Reingewinn erreichte einen Rekordwert von über 27 Millionen Franken. 2015 hatte unter dem Strich ein Gewinn von gut 17 Millionen Franken resultiert.

Comet hat damit besser abgeschnitten als noch im November prognostiziert. Damals wurde ein Umsatz zwischen 300 bis 320 Millionen Franken vorhergesagt sowie eine EBITDA-Marge im Bereich von 11 bis 13 Prozent.

Die detaillierten Jahresergebnisse will das Unternehmen am 15. März an der Bilanzmedienkonferenz vorlegen.